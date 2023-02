Alison Van Uytvanck stoomt door na setwinst en omzeilt eerste klip op het toernooi van Linz

Alison Van Uytvanck is goed begonnen op het toernooi van Linz. De eerste klip heeft ze alleszins reeds weten te omzeilen.

Van Uytvanck doet in Oostenrijk mee aan het enkelspel en vond in de eerste ronde Linda Nosková op haar pad. De Tsjechische is de nummer 50 op de wereldranglijst, Van Uytvanck de nummer 76. Geen simpele opgave dus. Dat bleek ook wanneer Van Uytvanck bij haar tweede opslagbeurt haar service al moest inleveren en later volgde nog een tweede break. Bij 2-5 zag het er dus niet zo goed uit.

COMEBACK

Toch slaagde Nosková er niet in om die eerste set binnen te halen en kreeg ze zelfs geen enkele setbal. Van Uytvanck rechtte net op tijd de rug en kon met een comeback een tiebreak afdwingen. Die wist Van Uytvanck dan ook nog eens netjes naar haar hand te zetten.

Nosková begon nog met goede moed aan set 2, maar moest deze keer een voorsprong onmiddellijk inleveren. Dat bleek de mentale tik te veel: Van Uytvanck ging met zes gewonnen games op en over haar tegenstandster zonder omkijken. Met 7-6 (7/3) en 6-2 bracht de Grimbergse haar eerste opdracht tot een goed einde.