Elise Mertens wint makkelijk eerste match na Australian Open tegen nummer 25 van de wereld

Elise Mertens is goed van start gegaan in Abu Dhabi.

Elise Mertens (WTA 32) verloor in de derde ronde op de Australian Open van de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 2), die uiteindelijk ook de titel binnen haalde in Melbourne.

Mertens raakte nog tot in de kwartfinale van het dubbelspel, maar speelde sindsdien geen match meer. Op het WTA-toernooi van Abu Dhabi heeft Mertens weer aangeknoopt met een overwinning.

Ze liet de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 25) weinig kans in de eerste ronde. Na een uur en een kwartier won Mertens met 6-0 en 6-2. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen haar voormalige dubbelpartner, de Russische Veronika Kudermetova (WTA 11). Zij was vrij in de eerste ronde.

Bonaventure overleeft kwalificaties niet

Ysaline Bonaventure (WTA 96) heeft de hoofdtabel in Abu Dhabi dan weer niet gehaald. Zij verloor in de tweede en laatste kwalificatieronde van de Canadese Rebecca Marino (WTA 74) met 6-1 en 6-4.