Het loopt helemaal mis: Zizou Bergs verliest beslissende wedstrijd en België pakt naast plek in groepsfase Davis Cup

België gaat niet naar de groepsfase van de Davis Cup. Zizou Bergs heeft de beslissende wedstrijd niet kunnen winnen. En zeggen dat het de overwinning in de ontmoeting een dag eerder al binnen handbereik leek.

België stond dan ook 0-2 voor in Zuid-Korea, na winst in de enkelspelen van Goffin en Bergs. Zondag liep het echter nog helemaal verkeerd: eerst in het dubbelspel van Gillé en Vliegen en vervolgens ook in het tweede enkelspel van Goffin. Alle druk kwam zo bij Bergs te liggen om alsnog de overwinning uit de brand te slepen, maar ook dat lukte dus niet.

Op papier was de kwalificatie zeker nog mogelijk, want Bergs staat meer dan 100 plaatsen hoger dan zijn tegenstander Hong op de wereldranglijst. Op het terrein was daar niets van te merken. Integendeel, bij 4-3 waren daar plots de eerste breakpunten. Hong greep zijn tweede kans om door de service van Bergs te gaan en serveerde de set nadien uit.

DOEMSCENARIO

Bij 3-1 voor Hong dook in set 2 als snel het doemscenario op, maar Bergs kwam na enkele felbevochte games terug tot 3-3. Het kon dus nog, ware het niet dat Bergs zijn start compleet miste in de tiebreak. Hong legde hem bijgevolg over de knie met 6-3 en 7-6 (7/3). Ondanks een dubbele voorsprong na dag 1 verliest België de ontmoeting in Zuid-Korea met 3-2.