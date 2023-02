België verspeelt voorsprong in Davis Cup door nederlaag van Gillé en Vliegen in dubbel en Goffin in enkel

Het zag er nog zo goed uit, maar de voorsprong van België is weg. Gillé en Vliegen hebben het dubbel verloren en Goffin zijn tweede enkelmatch. Het staat hierdoor 2-2 in de ontmoeting met Zuid-Korea in de Davis Cup.

In deze ontmoeting staat een plek in de groepsfase van de Davis Cup op het spel. David Goffin en Zizou Bergs hadden zaterdag hun eerste enkelwedstrijd gewonnen. België stond dus 0-2 voor en die kwalificatie voor de groepsfase lonkte dus al. In de volgende twee wedstrijden viel het dubbeltje de kant op van de Zuid-Koreanen.

TIEBREAKS NEKKEN BELGIË IN DUBBEL

Eerst gebeurde dat in het dubbelspel, waarbij Ji Sung Nam en Min Kyu Song het opnamen tegen Sander Gillé en Joran Vliegen. Het was een wedstrijd waarin de serveerders baas waren en geen enkele break te noteren viel. Het moest dus beslist worden in de tiebreaks en die werden twee keer in het voordeel van de Zuid-Koreanen beslecht: 7-6 (7/3) en 7-6 (7/5).

Vervolgens kreeg David Goffin de kans om het af te maken in zijn confrontatie met Kwon. Goffin leek ook op weg om dat te doen na het rechtzetten van een vroege achterstand, maar vanaf het begin van set 2 deelde Kwon de lakens uit. Goffin ging dan ook onderuit met 3-6, 6-1 en 6-3. Alle hoop rust nu op de schouders van Zizou Bergs, die het beslissende enkelspel speelt tegen Hong.