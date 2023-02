Geen finale in Lyon voor Maryna Zanevska na verlies in halve finale tegen Amerikaanse Alycia Parks

Maryna Zanevska (WTA 93) stond in de halve finale van het WTA-toernooi in Lyon tegenover de Amerikaanse Alycia Parks (WTA 79). Zanevska startte echter niet goed aan haar match.

De Amerikaanse liep al snel 5-1 uit, maar Zanevska gaf niet op. Ze werkte eerste vier setpunten weg en brak nog door de opslag van de Amerikaanse. Op het volgende opslagspel van Parks werkte Zanevska nog eens twee setpunten weg, maar het derde was er te veel aan: 6-3 voor Parks.

In de tweede set ging Zanevska wel goed mee al moest ze bij 4-4 wel haar opslag inleveren. Parks kreeg twee matchballen, maar Zanevska werkte ze weg en brak door de opslag van de Amerikaanse. De Belgische kreeg ook nog twee setballen bij 5-6, maar kon die niet benutten.

In de tiebreak moest Zanevska het onderspit delven: 7-6 (7/4). Zanevska bereikt de finale dus niet in Lyon maar schakelde wel reekshoofden Zhang (WTA 23) en Potapova (WTA 43).

