België neemt een stevige optie voor kwalificatie voor de groepsfase van de Davis Cup

België is aan de kwalificaties van de Davis Cup goed begonnen. David Goffin en Zizou Bergs wonnen hun partij.

Om de groepsfase van de Davis Cup te bereiken, moet België eerst een kwalificatieronde afwerken. Daarvoor moesten ze in en tegen Zuid Korea spelen.

Zizou Bergs beet de spits af en speelde tegen Soonwoo Kwon. De Belg moest nog in zijn ritme komen. Al snel keek hij tegen een dubbel achterstand in de 1e set aan en hij verloor de set met 6-1. Set 2 ging beter en aan het einde van de set breakte hij. Daarna serveerde hij rustig uit: 4-6. In de beslissende set gaven beide spelers elkaar geen enkele kans. De tiebreak kwam op details aan en Bergs trok aan het langste eind: 6-8.

Daarna was het aan David Goffin die tegen Seong-chan Hong speelde. Goffin kwam meteen op achterstand, maar herstelde zich snel. Op het einde van de openingsset breakte Goffin nog eens en hij pakte de set met 4-6. Daarna ging set 2 vlotter. Bij 2-2 vond hij het welletjes en Goffin won de set met 2-6.

Zo staat België 0-2 voor. Op zondag moet het nog een dubbelmatch of een van de 2 enkelpartijen winnen om zich voor de groepsfase van de Davis Cup te kwalificeren.