Maryna Zanevska naar de halve finales in Lyon

Maryna Zanevska heeft in Lyon de halve finales bereikt. Ze haalde een set achterstand op.

In de kwartfinales van het WTA-tornooi in Lyon stond Maryna Zanevska tegenover de Russische Anastasia Potapova. Potapova is het 5e reekshoofd in Lyon.

Zanevska had al vroeg breakkansen, maar de break viel aan de overzijde. Ze rebreakte meteen, maar de Russin deed op haar beurt hetzelfde. Later in de set maakte Zanevska de break achterstand opnieuw ongedaan, maar opnieuw nam Potapova de break voorsprong. Ze won de set met 6-3.

In set 2 waren er breakkansen voor Potapova, maar nu breakte Zanevska als 1e. Ze had het goede ritme te pakken en stoomde naar 1-6 door.

Ook in de beslissende set was er snel een break voor Zanevska, maar Potapova kon die meteen ongedaan maken. Bij 2-2 ging Zanevska nog eens door de opslag van de Russische en verdubbelde ze nadien haar voorsprong. Ze moest bij 2-5 nog enkele breakkansen wegwerken, maar serveerde uiteindelijk uit: 2-6. Zo staat Zanevska in Lyon in de halve finales.