Maryna Zanevska naar kwartfinales in Lyon door titelverdedigster Zhang uit te schakelen

De Belgische liet de Chinese titelverdedigerster weinig kans.

Maryna Zanevska (WTA 93) stond in de achtste finale van het WTA-toernooi in Lyon tegenover de Chinese Shuai Zhang (WTA 23), die het toernooi vorig jaar won. Zanevska begon goed aan de wedstrijd en brak meteen door de opslag van de Chinese.

De Belgische hield daarna haar breakvoorsprong in handen en brak nog eens door de opslag van Zhang. De Chinese kreeg nog een breakpunt, maar dat werkte Zanevska weg en ze pakte zelf de set met 6-2.

In de tweede set liet de Belgische de Chinese helemaal geen kans meer en won ze de set met 6-0. Enkel in de het derde spel was het nog even spannend met vijf keer deuce, maar Zanevska benutte haar derde breakpunt.

In de kwartfinale neemt Zanevska het nu op tegen de Russische Anastatia Potapova (WTA 43). De twee speelden nog nooit eerder tegen elkaar.