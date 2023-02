Alison Van Uytvanck wint eerste set tegen nummer 5 van de wereld, maar gaat daarna ten onder in Lyon

Geen kwartfinale voor Alison Van Uytvanck in Lyon.

Alison Van Uytvanck (WTA 76) had met de Française Caroline Garcia (WTA 5) een lastige tegenstander geloot in de achtste finale van het WTA-toernooi in Lyon. Maar toch begon Van Uytvanck goed.

Ze brak meteen door de opslag van de Française en deed dat in het vijfde spel nog eens. Garcia kon haar drie breakpunten niet benutten bij 2-5 en Van Uytvanck kon maakte het bij haar vierde setpunt af: 2-6.

Maar in de tweede set herpakte Garcia zich, er stond snel 6-0 op het bord. In de derde set brak Van Uytvanck meteen weer door de opslag van Garcia, maar die brak meteen terug en ging door op haar elan. Ze liet Van Uytvanck nog weinig kans en haalde de ste binnen met 6-1 en Van Uytvanck is dus uitgeschakeld.