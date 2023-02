Yanina Wickmayer verliest in eerste ronde in Porto nadat ze setpunt laat liggen in set twee

Jeroen Deheegher

Vandaag 18:04 |







Foto: © photonews

De Belgische heeft de eerste ronde niet overleefd in Porto. Yanina Wickmayer (WTA 257) won half januari nog het toernooi in Tallinn. In een tweede toernooi ging Wickmayer eruit in de tweede ronde. Nu speelde Wickmayer voor het eerst weer. Wickmayer speelde in de eerste ronde van het ITF-toernooi tegen de Kroatische Lea Boskovic (WTA 266). In de eerste set ging het gelijk op tot het zesde spelletje, toen Boskovic door de opslag van Wickmayer brak. Bij 5-3 werkte Wickmayer op haar opslag nog een setpunt weg, maar bij het volgende punt was het toch raak: 6-3 voor de Kroatische. In de tweede set ging het weer gelijk op tot 5-6. Wickmayer kreeg een setpunt, maar kon dat niet benutten. Het werd een tiebreak en de Kroatische was opnieuw de sterkste: 7-6 (7/5). Wickmayer is dus meteen uitgeschakeld.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.