Belgisch damestennis: Van Uytvanck wint in enkelspel Lyon, Bonaventure verliest in dubbelspel Thailand

Enkele Belgische dames hebben op de baan gestaan. Alison Van Uytvanck en Ysaline Bonaventure deden dat respectievelijk in het enkelspel en dubbelspel.

Van Uytvanck begon als favoriete in de eerste ronde van het enkelspel in Lyon. Nochtans staat ze maar twee plaatsen hoger op de ranking dan opponente Tamara Korpatsch, maar de Duitse kon in 2023 nog niet winnen. Ook deze keer lukte dat niet. De partij begon meteen met drie breaks, waarvan twee in het voordeel van Van Uytvanck. Die was zo goed gelanceerd om vlot met de eerste set aan de haal te gaan.

In de tweede set regende het pas echt breaks. Van 4-2 voor Van Uytvanck ging het naar 4-4. Onze landgenote was dan toch nog een keertje in staat om het verschil te maken. Met 6-2 en 6-4 plaatste ze zich voor de volgende ronde van het WTA-toernooi van Lyon.

BONAVENTURE UITGETENNIST IN THAILAND

Eerder had Ysaline Bonaventure haar dubbelmatch op het WTA-toernooi van Hua Hin in Thailand verloren, enkele dagen nadat ze er ook al uit lag in het enkel. Bonaventure vormde een dubbelduo met de Russische Yashina. Zij namen het op tegen Han en Mattek. Het Chinees-Amerikaanse duo pakte set 1 en liep snel uit in set 2. Bonaventure en haar partner kwamen nog een keertje terug, maar het was tevergeefs. Eindstand: 6-3 en 7-5.