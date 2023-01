Novak Djokovic is de nieuwe nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka maakt een sprong bij de vrouwen

Novak Djokovic is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Hij heeft Carlos Alcaraz afgelost. Bij de vrouwen maakte Australian Open-winnares een sprong. Zij staat 2e achter Iga Swiatek.

Voor de Australian Open was het al duidelijk dat er na het tornooi wellicht een nieuwe nummer 1 van de wereld bij de mannen zou komen. Carlos Alcaraz kon immers niet meedoen. Ook kon Novak Djokovic alleen maar punten winnen, omdat hij in 2022 niet had meegedaan. Dankzij de zege van de Serviër kwamen er 2000 punten voor zichzelf bij. Dat was goed voor de 1e plaats. Zo staat hij al 374 weken aan de leiding.

Alcaraz is de nummer 2 van de wereld. Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud wisselen van plaats. Zij staan respectievelijk 3e en 4e. Andrey Rublev wint een plaats en komt de top 5 binnen, terwijl Rafael Nadal na zijn vroege exit er 4 zakt. De Spanjaard staat 6e. De 1e Belg is nog altijd David Goffin. Hij klimt na zijn zege in Louvain-la-Neuve 9 plaatsen en klopt weer op de deur van de top 40. Zizou Bergs stijgt 15 plaatsen naar plaats 115.

Bij de vrouwen is Iga Swiatek nog altijd de nummer 1 van de wereld. De Poolse ziet wel een nieuwe dichtste achtervolger. Aryna Sabalenka schoof dankzij haar zege op de Australian Open 3 plaatsen op naar plaats 2. Ons Jabeur, Jessica Pegula en Caroline Garcia zakken elk een plaats en vervolledigen de top 5.

Elise Mertens blijft de Belgische nummer 1 bij de vrouwen en blijft op plaats 32 staan. Verder staan er nog 3 andere Belgische in de 100. Alison Van Uytvanck zakt 8 plaatsen en staat 76e. Maryna Zanevska zakt 13 plaatsen en staat 93e. Op plaats 97 staat Ysaline Bonaventure. Ze zakte 7 plaatsen en staat nog net in de top 100. Greet Minnen kwam weer de top 200 binnen. Ze klom 39 plaatsen en staat 184e.