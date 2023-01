Alexander Zverev vrijgesproken voor huiselijk geweld: "Onvoldoende bewijs"

Alexander Zverev heeft van de ATP geen sanctie gekregen. Hij werd van huiselijk geweld beschuldigd.

De feiten dateerden van oktober 2019. Volgens de ex-vriendin van Alexander Zverev, Olga Sharypova, maakte Zverev zich schuldig aan mentale en fysieke mishandeling tijdens hun relatie. Het ging om de tornooien van Shanghai, Monaco, New York en Genève.

2 jaar later kwam Sharypova met haar beschuldigingen naar buiten. De ATP opende een onderzoek. Dat onderzoek was onafhankelijk en werd door The Lake Forest Group (LFG) geleid. Ze verhoorden Zverev, zijn ex-vriendin en nog 24 anderen. Ook werden er tekstberichten, audiofragmenten en foto's bekeken. Zverev zelf was een fervent voorstander van dat onderzoek.

Na meer dan een jaar onderzoek kwam er resultaat uit dat onderzoek. "Een groot onafhankelijk onderzoek naar Zverev heeft onvoldoende bewijs gevonden om de beschuldigingen van misbruik hard te maken. Bijgevolg wordt geen disciplinaire actie door de ATP ondernomen", aldus de ATP in een mededeling. Ze meldden er ook bij dat het alsnog actie kan ondernemen, indien er nieuw bewijs zou opduiken.