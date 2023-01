Ysaline Bonaventure maakt stevige comeback en redt twee matchpunten, maar verliest toch in eerste ronde in Thailand

Ysaline Bonaventure is al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Na haar uitschakeling in de eerste ronde van Australian Open nam Ysaline Bonaventure (WTA 97) een pauze van bijna twee weken. Op het WTA-toernooi van Hua Tin in Thailand kwam ze weer in actie.

In de eerste ronde speelde Bonaventure tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 136). Tsurenko brak meteen door de opslag van Bonaventure en liep snel uit tot 3-1. Daarna volgden vijf punten waarbij beide speelsters hun opslag niet konden behouden: 6-3 in de eerste set voor Tsurenko.

In de tweede set pakte Bonaventure één break, werkte in het zevende spel drie breakpunten weg en pakte de set met 4-6. In de derde liep de Oekraïense echter al snel uit tot 5-0. Bonaventure vocht terug en werkte bij 5-1 nog twee matchballen weg, maar bij 5-4 moest ze haar opslag inleveren: 6-4 voor Tsurenko en de uitschakeling voor Bonaventure.