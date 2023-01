Maryna Zanevska wint in eerste ronde in Lyon van Hongaarse die al sinds oktober niet meer kon winnen

De Belgische won in twee sets van de Hongaarse.

Maryna Zanevska (WTA 93) speelde op het WTA toernooi in Lyon voor het eerst sinds haar uitschakeling in de eerste ronde op de Australian Open. Haar tegenstander was de Hongaarse Dalma Galfi (WTA 91), die haar laatste acht enkelmatchen niet kon winnen. Haar laatste overwinning dateerde al van half oktober.

Galfi wilde zich duidelijk herpakken en Zanevska moest meteen vier breakpunten wegwerken op haar eerste opslag. De Belgische behield haar opslag en brak in het vierde en zesde spelletje door de opslag van Galfi: 6-1.

De Hongaarse herpakte zich in set twee en brak bij 4-3 door de opslag van Zanevska, die meteen terug brak. In de tiebreak liep de Belgische al snel uit en ze won de tiebreak ook: 7-6 (7/3). Galfi verliest dus voor de negende keer op rij in het enkelspel, Zanevska speelt woensdag opnieuw in Lyon.