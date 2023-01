Alexander Blockx pakt de juniorentitel op de Australian Open: deze Belgen gingen hem op de grand slams voor

Alexander Blockx schreef op de Australian Open geschiedenis. Hij won als 1e Belgische man ooit de juniorentitel op de Australian Open. Bij de vrouwen ging de zege ook al eens naar een Belgische. Ook op de andere grand slams waren we al eens succesvol.

An-Sophie Mestach haalde in 2011 de titel in het enkelspel op de Australian Open. Ze versloeg de Puerto Ricaanse Monica Puig met 6-4 en 6-2. Ook pakte Mestach de titel in het dubbel. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs won ze met 6-2 en 6-3. In 1987 won Ann Devries het dubbeltornooi samen met de Australische Nicole Provis. Ze wonnen met 6-3 en 6-1.

Op Roland Garros won Jacky Brichant in 1947 meteen de 1e editie van het juniorentornooi. Hij won met 6–3, 4–6 en 7–5. In 2012 kreeg hij een opvolger. Kimmer Coppejans won met 6-1 en 6-4.

Bij de vrouwen was er ook een Belgische laureate. In 1997 won Justine Henin met 4-6, 6-4 en 6-4. Een jaar later won Kim Clijsters samen met de Australische Jelena Dokic het dubbelspel. Ze wonnen de finale met 6-4 en 7-6. Laurence Courtois en Nancy Feber wonnen 2 keer na elkaar dat dubbeltornooi bij de vrouwen. In 1992 wonnen ze met 6-1, 5-7 en 6-4. Een jaar later met 3–6, 6–1 en 6–3.

© photonews

Feber was in 1993 ook succesvol op Wimbledon. Ze won de enkelfinale met 7-6(3), 1-6 en 6-2. Ook won Feber de dubbelfinale met Courtois: 6-3 en 6-4. Feber had in het enkelspel ook een opvolgster. Kirsten Flipkens won in 2003 de finale van het juniorentornooi met 6–4, 3–6 en 6–3.

Ook hadden Feber en Flipkens nog 2 voorgansters. Geneviève Domken won in 1947 de finale met 6-1 en 6-4. 2 jaar later was Christiane Mercelis de laureate na 6-4 en 6-2 in de finale. In 2002 won Elke Clijsters het dubbeltornooi bij de vrouwen samen met de Tsjechische Barbora Strycova. Het werd 6–4, 5–7 en 8–6 in de finale.

© photonews

Bij de mannen op Wimbledon was er ook succes bij de junioren. In 1998 won Olivier Rochus samen met Roger Federer het dubbeltornooi. Ze wonnen de finale met 3–6, 6–4 en 7–5. 2 jaar later had Rochus al een opvolger. Dominique Coene en Kristof Vliegen wonnen de dubbelfinale met 6-3, 1-6 en 6-3.

Op de US Open was er ook Belgisch succes. Enkele maanden na haar zege op Wimbledon won Flipkens ook het enkeltornooi op de US Open. Ze won de juniorenfinale met 6-3 en 7-5. Een jaar eerder had Flipens al samen met Elke Clijsters het dubbeltornooi gewonnen. Ze wonnen de finale met 6-1 en 6-3. Ook Elkes zus Kim Clijsters was succesvol als junior op de US Open. Ze won in 1998 samen met de Deense Eva Dyrberg de dubbelfinale met 7-5 en 6-4.