Tien op tien: Novak Djokovic verslaat Stefanos Tsitsipas op de Australian Open en evenaart Rafael Nadal qua grandslamzeges

Novak Djokovic heeft zijn favorietenrol waargemaakt en voor de tiende keer de Australian Open gewonnen.

Met Novak Djokovic (ATP 5) tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 4) stond een mooie finale op het programma op de Australian Open. Djokovic stond voor de tiende keer in de finale in Melbourne en had zijn vorige negen finales ook gewonnen.

Djokovic startte meteen goed, Tsitsipas had problemen met zijn opslag. De Griek moest op zijn eerste opslagspel al twee breakpunten wegwerken, maar op zijn tweede opslag en in het vierde spelletje was het toch zover. Djokovic demonstreerde en won de eerste set met 6-3.

Spannende tweede en derde set

In de tweede set herpakte Tsitsipas zich en versiere hij bij een 4-5 voorsprong zelfs een setpunt op de opslag van Djokovic, maar de Serviër werkte het weg. In de tiebreak liep Djokovic snel uit, Tsitsipas kwam nog even terug, maar Djokovic pakte toch de set: 7-6 (7/4).

Ook de derde set hielden Djokovic en Tsitsipas elkaar in evenwicht met een break aan elke kant. Het kwam weer tot een tiebreak en Djokovic liep snel uit tot 5-0. Tsitsipas vocht terug, werkte nog twee matchballen weg, maar bij de derde was het toch over: 7-6 (7/5).

Novak Djokovic heeft de Australian Open nu voor de tiende keer gewonnen en evenaart ook Rafael Nadal wat het aantal grandslamzeges betreft, ze hebben er nu elk 22.