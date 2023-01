Greet Minnen wint toernooi in Sunderland en duikt weer de top 200 binnen

Greet Minnen heeft het toernooi in Sunderland tot een goed einde gebracht.

Greet Minnen (WTA 223) was op het Challenger-toernooi in Sunderland uitstekend bezig en stond ook in de finale. Haar tegenstander was de Duitse Mona Barthel (WTA 222), die in haar halve finale de Belgische Magali Kempen (WTA 211) uitschakelde.

Minnen begon sterk en brak meteen door de opslag van de Duitse. Dat deed ze nog eens opnieuw en ze haalde de eerst set binnen met 6-2. Maar in de tweede set was het plots Barthel die de lakens uitdeelde en ze won de set met 1-6.

In de beslissende derde set herpakte Minnen zich helemaal en won ze de set met 6-0. Ze pakt dus de eindzege in Sunderland. Minnen wint ook bijna 40 plekken op de ranglijst en stijgt naar plek 184 op de ranking.