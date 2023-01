David Goffin schrijft met de BW Open zijn achtste Challengertoernooi op zijn naam na winst tegen Zweed Ymer

David Goffin heeft zijn favorietenrol helemaal waargemaakt op de BW Open.

David Goffin (ATP 50) zakte na mislukte Australian Open, waar hij nog voor zijn eerste match versterk moest geven door ziekte, af naar België voor de BW Open, een Challengertoernooi in Louvain-la-Neuve.

In de finale speelde Goffin tegen de Zweed Mikael Ymer (ATP 69). Qua plaatsen dus niet veel verschil, maar op het veld wel. Goffin was na een 1 uur en 17 minuten klaar met de Zweed: 6-4 en 6-1.

Het is voor Goffin zijn achtste eindoverwinning in een Challengertoernooi. Het is ook een boost voor het vertrouwen van Goffin voor de kwalificaties van de Davis Cup volgende week tegen Zuid-Korea.