Tennisminnend België mag weer dromen: Alexander Blockx verovert na kraker de juniorentitel op Australian Open!

Alexander Blockx laat tennisminnend België weer dromen met zijn juniorentitel op de Australian Open. De finale was een echte thriller.

Het zijn anno 2023 niet meer de tijden waarin de Belgen in aanmerking komen voor grandslamtitels, maar alvast bij de junioren brengt Alexander Blockx daar verandering in. Learner Tien was zijn tegenstander in de finale en de Amerikaan zag aanvankelijk alle kleuren van de regenboog. Na iets meer dan twintig minuten had Blockx die set al op zak.

In de tweede set was het echter een heel ander verhaal. Blockx moest nu zelf twee keer zijn service inleveren. De Antwerpenaar had dan wel begrepen dat het nog een heel felle strijd voor de titel zou worden. In zijn vorige partijen had de 17-jarige youngster slechts één opslagspel verloren.

SUPERTIEBREAK

Beide jonge talenten haalden in set 3 het beste in zichzelf naar boven, waardoor ze mekaar ook geen duimbreed toegaven. Een supertiebreak moest dus voor de beslissing zorgen. Ook daarin bleef het razendspannend. Blockx haalde het en kroonde zich met 6-1, 2-6 en 7-6 (11/9) tot grandslamkampioen bij de junioren! Niet alle juniors kunnen zo'n succes bevestigen bij de profs, maar Blockx heeft in elk geval een mooie toekomst voor zich.