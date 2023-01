Magali Kempen haalt de finale in enkelspel niet in Sunderland, maar speelt wel nog om de titel in het dubbelspel

Jeroen Deheegher

Vandaag 12:43







Foto: © SC

Kempen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het enkelspel. Na haar uitschakeling in de kwalificaties van de Australian Open keerde Magali Kempen (ATP 211) terug naar Europa. Op het ITF-toernooi in Sunderland deed ze het goed en bereikte ze de halve finale in het enkelspel. Daarin nam Kempen het op tegen de Duitse Mona Barthel (ATP 222). De Duitse startte sterk en brak met een love game meteen door de opslag van Kempen. De Belgische kreeg zelf nog een breakpunt maar kon die niet verzilveren. Op het einde van de set brak de Duitse opnieuw door de opslag van Kempen: 6-3. In de tweede set bijna hetzelfde scenario. Barthel brak door de opslag van Kempen en liep uit tot 4-1. Die achterstand haalde Kempen niet meer op en ze verloor opnieuw met 6-3. Om 14u30 staat Kempen samen met haar Britse dubbelpartner Eden Silva ook nog in de finale van het dubbelspel. Lees ook... Greet Minnen haalt wel de finale op toernooi in Sunderland



