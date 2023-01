Magali Kempen haalt de finale in enkelspel niet in Sunderland en verliest ook finale in het dubbelspel

Kempen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het enkelspel.

Na haar uitschakeling in de kwalificaties van de Australian Open keerde Magali Kempen (ATP 211) terug naar Europa. Op het ITF-toernooi in Sunderland deed ze het goed en bereikte ze de halve finale in het enkelspel.

Daarin nam Kempen het op tegen de Duitse Mona Barthel (ATP 222). De Duitse startte sterk en brak met een love game meteen door de opslag van Kempen. De Belgische kreeg zelf nog een breakpunt maar kon die niet verzilveren. Op het einde van de set brak de Duitse opnieuw door de opslag van Kempen: 6-3.

In de tweede set bijna hetzelfde scenario. Barthel brak door de opslag van Kempen en liep uit tot 4-1. Die achterstand haalde Kempen niet meer op en ze verloor opnieuw met 6-3.

Ook verlies in dubbelfinale

Kempen stond ook nog in de finale van het dubbelspel samen met de Britse Eden Silva. Ze namen het op tegen het Britse duo Freya Christie en Ali Collins. In het belangrijke zevende spelletje van de eerste set moesten Kempen en Silva hun opslag inleveren en even later moesten ze dat opnieuw doen: 6-3 voor de Britten.

In de tweede set liepen Kempen en Silva 1-3 uit, maar konden ze die voorsprong niet behouden. Het werd nog een tiebreak en daarin was het Britse duo het sterkst: 7-6 (7/5).