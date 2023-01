David Goffin heeft het bij momenten erg moeilijk tegen Gauthier Onclin, maar gaat naar finale op BW Open

Goffin heeft zijn favorietenrol waargemaakt, maar het ging niet van een leien dakje.

Met David Goffin (ATP 50) tegen Gauthier Onclin (ATP 338) stond een mooie Belgische halve finale op het programma op het Challenger-toernooi van Louvain-la-Neuve. Onclin had veel vertrouwen want verloor nog geen match in 2023.

En Onclin maakte in de eerste set dan ook duidelijk dat hij zich niet zomaar gewonnen zou geven tegen de beste geplaatste mannelijke Belg. Goffin kon pas in de tiebreak afstand nemen van Onclin: 7-6 (7/3).

In de tweede ging het heel wat beter voor Goffin en hij liep zelfs uit tot 5-1. Op de opslag van Onclin kon Goffin maar liefst 7 matchpunten niet verzilveren. Op zijn eigen opslag kon Goffin het nadien wel afmaken: 6-2

In de finale zal Goffin het opnemen tegen de Zweed Mikael Ymer (ATP 67), hij won zijn halve finale van de Turk Celikbilek (ATP 238). Ymer schakelde in de eerste ronde ook al de Belg Raphael Collignon (ATP 262) uit in de eerste ronde.