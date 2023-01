Aryna Sabalenka zet tegen Wimbledon-winnares scheve situatie recht en verovert eerste grandslamtitel

De ene had op Wimbledon al geproefd van een grandslamtitel, de andere nog nooit. Aryna Sabalenka was dus op zoek naar haar eerste grandslamtitel, maar had tot dusver wel nog geen enkele set verloren in Melbourne. Zou zij het halen op de Australian Open of was het Grand Slam nummer 2 voor Rybakina?

In deze damesfinale kreeg Sabalenka al snel de boodschap dat het minder vlot zou lopen dan in haar vorige partijen. Haar tweede service was kwetsbaar en bij haar tweede opslagbeurt werd de Wit-Russische al gebroken. Er volgde wel een rebreak in het achtste spel, maar Rybakina reageerde hierna erg sterk en liet haar tegenstandster geen kans meer in de laatste spelletjes van die eerste set. Een eerste keer setverlies dus voor Sabalenka. De voormalige dubbelpartner van Elise Mertens gaf wel niet zomaar op. De finalisten maakten er een reeks felbevochte games van in set 2 en de meesten wist Sabalenka op karakter binnen te rijven. Door de backhand van haar opponente te viseren, wist ze op haar beurt afstand te nemen: na twee sets was alles opnieuw te herdoen. SABALENKA HOUDT HOGE NIVEAU AAN Sabalenka hield dit niveau aan: het vijfde reekshoofd was de speelster die in de loop van set 3 breakpunten ging versieren. Enkele breakballen wist Elena Rybakina nog wel weg te werken, maar een smash van Sabelenka forceerde toch de break en maakt er 4-3 van. Bij haar vierde matchbal haalde Sabalenka - tussendoor moest ze ook zelf een breakbal wegwerken - de Australian Open-titel binnen met 4-6, 6-3 en 6-4.