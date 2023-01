Stefanos Tsitsipas is de 1e finalist op de Australian Open

Stefanos Tsitsipas heeft zich geplaatst voor de finale van de Australian Open. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 4 sets. Voor de Griek wordt het de 1e finale in Melbourne.

Het duel tussen Karen Khachanov en Stefanos Tsitsipas was bij de mannen de 1e halve finale op de Australian Open. Tsitsipas wou in de 1e set telkens uitlopen, maar liep elke keer meteen tegen een rebreak aan. Uiteindelijk haalde de Griek de 1e set in die tiebreak binnen: 2-7.

In set 2 bleef Tsitsipas het overwicht hebben. Hij moest wel wachten op een breakpunt. Bij 4-4 ging hij door de opslag van de Rus en deze keer kon hij zijn break wel vasthouden: 4-6.

Tsitsipas nam in de 3e set snel een breakpunt en hij leek rustig te kunnen uitserveren, maar Khachanov knokte zich terug in de set en er kwam een tiebreak. Deze keer won de Rus die: 8-6.

De Griek was niet uit zijn lood geslagen en ging in de 4e set terug opnieuw door de opslag. Tsitsipas dulde geen tegenstand meer en won zo de wedstrijd met 6(2)-7, 4-6, 7-6(6) en 3-6. Zijn volgende tegenstander wordt Novak Djokovic of Tommy Paul.