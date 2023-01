Novak Djokovic haalt makkelijk de finale op de Australian Open in drie sets

De Serviër blijft maar winnen.

Novak Djokovic (ATP 5) stond in zijn halve finale tegenover de Amerikaan Tommy Paul (ATP 35), toch de sensatie van het toernooi. De Amerikaan was nog nooit verder geraakt dan de vierde ronde op een grandslam.

De Amerikaan begon sterk en kon zelfs twee breakpunten afdwingen in het eerste spelletje, maar Djokovic werkte ze weg en ging daarna meteen door de opslag van Paul. Dat deed Djokovic opnieuw en hij liep uit naar 5-1. Maar de Amerikaan gaf niet op en pakte vier games op rij.

Bij 6-5 vond Djokovic het welletjes en brak hij dor de opslag van Paul: 7-5 in de eerste set. De veer was daarna gebroken bij Paul, die in volgende twee sets maar drie spelletjes kon winnen: 6-1 en 6-2 in sets twee en drie.

Zondag kan Djokovic voor de tiende keer de Australian Open winnen en het record van 22 grandslamzeges van Rafael Nadal evenaren. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 4) is dan de tegenstander van Djokovic.