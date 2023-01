David Goffin zet een slecht begin recht en gaat naar de halve finales op de BW Open

David Goffin heeft zich op de BW Open geplaatst voor de halve finales. Hij rekende af met de Duitser Yannick Hanfmann.

In de kwartfinales van de BW Open speelde David Goffin tegen de Duitser Yannick Hanfmann, het 8e reekshoofd op het tornooi. Goffin is het topreekshoofd in Louvain-la-Neuve.

Goffin starte niet al te best. Hij had moeite om zijn opslagspel te behouden. Eerst kon hij zich nog redden, maar nadien moest hij toch inleveren. Die break achterstand kon hij niet meer rechtzetten. Hij verloor set 1 met 4-6.

Ook in set 2 moest hij eerst breakpunten wegwerken, maar op het opslagspel erna breakte hij zelf. Daarna ging het vlotter voor Goffin. Hij pakte de set met 6-2.

In de beslissende set was de veer Hanfmann gebroken. Hij kon nauwelijks nog een vuist maken en Goffin won vlot de set met 6-1.