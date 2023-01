17-jarige Belg plaatst zich vlot voor de juniorenfinale op de Australian Open

Alexander Blockx heeft de finale op de Australian Open gehaald. Hij won zijn halve finale vlot.

Op het juniorentornooi van de Australian Open stond Alexander Blockx in de halve finales. Hij moest het tegen de Chinees Yi Zhou opnemen.

Blockx begon uitstekend aan de partij en ging meteen door de opslag van Zhou. Hij domineerde de hele set en won die met 4-6.

Ook in set 2 kon Zhou weinig tegen de dominantie van Blockx doen. Hij won nog het 1e spelletje, maar nadien vond Blockx het welletjes: 1-6. Blockx speelte de finale tegen de Amerikaan Learner Tien.

GEEN DUBBELTITEL

Enkele uren na zijn halve finale moest Blockx samen met de Braziliaan Joao Fonseca die hij in de kwartfinales had verslagen, de dubbelfinale spelen. De tegenstanders kwamen uit de Verenigde Staten: Learner Tien en Cooper Williams.

Voor beide duo's was het moeilijk om de eigen opslag te behouden. De Amerikanen hadden telkens het voordeel en liepen 2 breaks en 2-5 uit. Blockx en Fonseca liepen nog een break in, maar Tien en Williams serveerden uit: 4-6. In de volgende set was het moeilijker om door de opslag te gaan. Toch slaagden Tien en Williams daarin. Ze wonnen de set met 4-6 en pakten zo de dubbeltitel.