Kazachse Rybakina klopt tweevoudige winnares en staat in finale van Australian Open

De eerste finaliste op de Australian Open is bekend.

De Kazachse Jelena Rybakina (WTA 25) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale op de Australian Open. In haar halve finale nam ze het op tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka (ATP 24), die in 2012 en 2013 nog de eindzege pakte in Melbourne.

De eerste set was hoogstaand met breaks aan beide kanten. Rybakina kreeg bij 5-3 zelfs een setpunt, maar Azarenka werkte het weg en brak zelf door de opslag van de Kazachse. Het werd uiteindelijk een tiebreak waarin Rybakina het haalde: 7-6 (7/4).

De veer leek wat gebroken bij Azarenka want ze had het moeilijk om haar eigen opslag te behouden. Bij het tweede matchpunt, op de opslag van Azarenka, was het prijs voor Rybakina: 6-3 in de tweede set.

Voor Rybakina is het de eerste finale in Melbourne, daarvoor raakte ze nooit verder dan de derde ronde. Vorig jaar stond Rybakina in Wimbledon voor het eerst in een grandslamfinale en won die ook meteen.