Joris De Loore lijdt een tweede nederlaag van 2023 op Belgische BW Open

Geen succes voor De Loore in België

Op het Belgische Challenger 125-toernooi van Louvain-la-Neuve (BW Open) heeft Joris De Loore (ATP 219) de kwartfinale niet kunnen bereiken. In de eerste ronde won De Loore nog van een andere Belg, Tibo Colson (ATP 671).

De Loore speelde in zijn achtste finale tegen de Oostenrijker Filip Misolic (ATP 148). Een felbevochten eerste set eindigde in een tiebreak en daarin trok De Loore aan het kortste eind: 7-6 (7/5)

In de tweede set kon De Loore zich herpakken die won hij ook met 3-6. Maar in de derde set kon De Loore dat niet doortrekken en de Oostenrijker pakte de set met 7-5. Voor Joris De Loore is het nog maar de tweede nederlaag in zestien wedstrijden in 2023.