Greet Minnen bereikt de kwartfinale in Sunderland na driesetter tegen Française

Minnen gaat een ronde verder.

Na winst in de eerste ronde tegen Nederlandse Schoofs heeft Greet Minnen (WTA 223) opnieuw gewonnen op het ITF-toernooi van Sunderland. In de achtste finale was de Française Harmony Tan (WTA 142) haar tegenstander.

Minnen moest op een cruciaal moment in de eerste set, bij een 3-4 achterstand, haar opslag inleveren en de Française pakte de set met 3-6. In de tweede set keek Minnen in de tweede set na een break opnieuw tegen een 1-3 achterstand aan.

Maar de Belgische herpakte zich en won vijf spelletjes op rij: 6-3 in de tweede set. In de derde set stoomde Minnen door en die won ze met 6-2. In de kwartfinale speelt Minnen vrijdag tegen de Italiaanse Angelica Moratelli (WTA 347)