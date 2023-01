David Goffin en Gauthier Onclin bereiken de kwartfinale op Belgisch toernooi in Louvain-la-Neuve

De twee Belgen gaan door in het enkelspel.

Woensdag klopte Goffin nog een andere Belg, Kimmer Coppejans (ATP 220) in de eerste ronde. In de tweede ronde nam Goffin het op tegen de Portugees Frederico Ferreira Silva (ATP 202).

Goffin klopte de Portugees in twee sets, twee keer 6-4. In de eerste set had hij daarvoor 37 minuten nodig, in de tweede net geen uur. Vrijdag speelt Goffin al in de kwartfinale tegen de Duitser Yannick Hanfmann (ATP 128).

Onclin wint opnieuw

Gauthier Onclin (ATP 338) stuntte in de eerste ronde door te winnen van de Fransman Ugo Humbert (ATP 106). In de achtste finale speelde Onclin tegen de Let Ernests Gulbis (ATP 314), een ex top-10 speler.

Onclin verloor de eerste set nog in een tiebreak, maar won de twee volgende sets met 6-2 en 6-3 en staat dus net zoals Goffin in de kwartfinale. Daarin speelt Onclin tegen de Japanner Kaichi Uchida (ATP 198). Als beide Belgen hun kwartfinale winnen, dan spelen ze in de halve finale waarschijnlijk tegen elkaar.