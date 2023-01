Ex-dubbelpartner van Elise Mertens bereikt voor het eerst de finale op een grandslam

Ook de tweede finalist bij de vrouwen op de Australian Open is bekend.

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 5) heeft voor het eerst in haar carrière de finale van een grandslam bereikt. In haar halve finale was ze in twee sets te sterk voor de Poolse Magda Linette (WTA 45): 7-6 (7/1) en 6-2.

Sabalenka verloor in 2023 nog geen set en deed dat dus ook tegen Linette niet. In de eerste set was het wel spannend met hield Linette goed stand, maar in de tiebreak kon ze de harde slagen van Sabalenka niet beantwoordden.

In de tweede set leek de veer wat gebroken bij de Poolse en Sabelanka liep snel uit tot 5-1. De Poolse mocht nog één spelletje pakken, maar daarna was het over. Sabalenka, de ex-dubbelpartner van Elise Mertens, staat zo voor het eerst in de finale van een grandslam. In haar vorige drie halve finales verloor Sabalenka telkens.

In de finale neemt Sabalenka het nu op tegen de Kazachse Elena Rybakina, die een landgenote van Sabalenka uitschakelde, Victoria Azarenka.