Veel tennisfans zullen maandag zich toch eens verslikt hebben. Johan Van Herck kondigde zijn afscheid als kapitein aan. Hij zal op het einde van het seizoen stoppen. Zo komt er een einde aan een mooie periode bij het Davis Cup-team en enkele mooie jaren bij het Billie Jean King Cup-team.

Vooral bij de mannen was er succes. In 2015 en 2017 leidde Van Herck België naar de finale van de Davis Cup. Groot-Brittannië was in 2015 met 1-3 te sterk. In 2017 was Frankrijk dat met 3-2. Het leverde hen wel 2 keer de titel Sportploeg van het Jaar op. Een mooie erkenning.

Bij de vrouwen zorgde Van Herck weer voor stabiliteit, want daarvoor zat de sfeer niet goed tussen de teamkapitein en de speelsters. Van Herck was de opvolger van Dominique Monami en Van Herck slaagde erin om weer voor een goede samenwerking binnen het team te zorgen.

2023 mag een mooi afscheid worden voor Van Herck. Hij verdient een prijs en het zou mooi zijn mocht dat in de Davis Cup of de Billie Jean King Cup zijn. Al is de Davis Cup-ploeg niet zo sterk meer als enkele jaren geleden. David Goffin leunde toen dicht tegen de absolute top aan en er was ook altijd 'Monsieur Davis Cup' Steve Darcis die heel vaak boven zich uitsteeg. Bij de vrouwen zullen ze ook boven zich uit moeten stijgen om de toplanden te kunnen verslaan.

Het is zo dat Van Herck heel wat lof verdient. Hij maakte van België een land waartegen andere landen niet graag wilden spelen. Het was vaak een verbeten strijd en waarbij België vaak aan het langste eind trok. Gedreven door het enthousiasme van het publiek. Daarvoor wil je Van Herck al een mooi afscheidsjaar toewensen. Het is hem van harte gegund.