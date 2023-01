17-jarige Belg haalt de halve finales op de Australian Open bij de junioren

Op het juniorentornooi op de Australian Open heeft een Belg zich voor de halve finales geplaatst. Hij won in 3 sets.

Bij de junioren was nog een Belg op de Australian Open actief. Alexander Blockx speelde in de kwartfinales tegen Joao Fonseca. Blockx is het nummer 10 van de wereld en het 3e reekshoofd in Australië.

In set 1 kwam Blockx snel op achterstand, maar hij herstelde meteen. Er kwam een tiebreak. Daarin haalde Fonseca het nipt met 7-9.

Daarna nam Blockx het voortouw. Hij kwam een break voor te staan en kon serveren voor de set, maar Fonseca forceerde nog de rebreak. Er kwam opnieuw een tiebreak. Deze keer was Blockx de sterkste: 7-5.

Blockx had het goede ritme te pakken en etaleerde dat in de beslissende set. Hij nam meteen een voorsprong, maar Fonseca kwam terug. Blockx ging terug door de opslag en de veer bij Fonseca was gebroken. Blockx ging met 6(7)-7, 7-6(5) en 6-3 naar de halve finales. Daar speelt hij tegen de Chinees Yi Zhou.