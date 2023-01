Zweed gunt Luikenaar Raphaël Collignon geen stunt en zorgt nog voor ommekeer na verlies van tiebreak

Een stunt van Luikenaar Collignon hadden ze in Louvain-la-Neuve graag gezien. Zijn Zweedse tegenstander heeft er anders over beslist.

Luik ligt niet meteen in de buurt van Louvain-la-Neuve, maar elke Belg wordt deze week tot local boy omgedoopt op het nieuwe challengertoernooi. Voor de amper 21-jarige Collignon, de nummer 262 van de wereld, ging het uiteraard een moeilijke opgave worden tegen Mikael Ymer in de eerste ronde. Collignon gaf alleszins het volle pond.

HOOP OP STUNT TEVERGEEFS

Onze jonge landgenoot hield in de eerste set gelijke tred met het nummer 69 van de wereld. Sterker nog, in de tiebreak was Collignon de sterkste met 5-7. Dat zorgde voor enige hoop op een stunt, maar Ymer kon nog een ferme tand hoger schakelen.

Dat gebeurde dan ook in de tweede set. In de beslissende derde set werd dat spelbeeld alleen nog maar verdergezet. Ymer schakelde Collignon dan toch uit na drie sets met 6-7 (5/7), 6-2 en 6-2.