Elise Mertens in drie sets onderuit in kwartfinale dubbelspel op de Australian Open

Geen halve finale op de Australian Open voor Elise Mertens.

Elise Mertens was samen met haar Amerikaanse dubbelpartner Storm Hunter in de kwartfinale geraakt op de Australian Open. Daarin namen ze het op tegen het Roemeens/Oekraïens duo Gabriela Ruse en Marta Kostyuk.

De eerste was erg felbevochten, maar afscheiding kwam er niet. Een tiebreak moest beslissen over winst. In die tiebreak kwamen Mertens en Hunter 2-5 voor, maar die voorsprong konden ze niet vasthouden en ze verloren de tiebreak ook: 7-6 (8-6).

In de tweede vonden Mertens en Hunter wel weer hun ritme en bij 2-1 wonnen ze vijf spelletjes op rij en pakten ze ook de set met 2-6. Ook de derde set startte weer erg spannend en drie breakpunten tegen moesten Mertens en Hunter ook hun opslag inleveren.

Die achterstand maakten ze niet meer goed en het Belgisch/Amerikaanse duo verloor de derde set met 6-4 en zijn uitgeschakeld.