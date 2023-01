David Goffin sluit tennisdag in Louvain-la-Neuve af door Kimmer Coppejans te kloppen in Belgisch onderonsje

Als topreekshoofd in eigen land kon David Goffin zich geen misstap permitteren. Kimmer Coppejans is daarentegen ook niet de makkelijkste speler om in de eerste ronde van een challenger tegen te komen.

In het begin was het strijden voor Goffin om de nodige punten binnen te halen. Zeker bij zijn tweede opslagbeurt was dat het geval. Wanneer Goffin datzelfde game en ook het volgende dan toch uit de brand sleepte, was de trein voor hem vertrokken. Vanaf dan was enkel Coppejans de speler die het nog moeilijk kreeg op de eigen opslag.

David Goffin ging zo nog vlot met de openingsset aan de haal en ging nadien gewoon verder op zijn elan. Vier van de eerste vijf games in set 2 waren voor hem. Coppejans slaagde er wel nog in om er terug wat meer spanning in te brengen met een rebreak. Bij 5-4 versierde Goffin wel zijn eerste matchballen, de eerste kans was meteen raak. Met 6-2 en 6-4 kroonde Goffin zich tot winnaar van dit Belgisch onderonsje.