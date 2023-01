BW Open is European Open niet: Belgisch talent Gauthier Onclin stunt en legt Ugo Humbert over de knie

Gauthier Onclin kreeg de uitdaging om Ugo Humbert te bekampen. Humbert won al eens de European Open, dat andere Belgische toernooi. Op de challenger in Louvain-la-Neuve wou de Fransman dan zeker ook ver geraken.

De winnaar van het ATP-toernooi in Antwerpen toonde dat ook door een vroege break te realiseren. Een tikje meteen voor de 21-jarige Onclin, maar die was allerminst aangeslagen. Onze jonge landgenoot maakte zijn achterstand onmiddellijk goed en ging met het einde van de set in zicht helemaal op en over zijn tegenstander. Bij 5-5 maakte Onclin het verschil.

Dat was niet enkel het geval in de eerste set. Na die setwinst was er helemaal geen houden meer aan. Humbert sprokkelde amper nog één spelletje, Onclin stevende zonder verpinken af op de stuntzege. De huidige nummer 106 van de wereld ging voor de bijl met 7-5 en 6-1. Een geweldig moment voor Onclin op de BW Open in Louvain-la-Neuve.