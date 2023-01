Belgendag op Belgisch toernooi: Joris De Loore wint eerste onderonsje tussen landgenoten na driesetter

Een Belgisch feestje zou het moeten worden op dat nieuwe Belgische toernooi. Met Joris De Loore en Tibo Colson zijn de eerste twee van zes landgenoten in actie komen die vandaag een wedstrijd op het menu hebben staan.

Tal van Belgische spelers zakken af naar het challengertoernooi van Ottignies-Louvain-la-Neuve, dat dit jaar zijn eerste editie kent. Dat resulteert onder meer in twee Belgische onderonsjes in de eerste ronde. Het eerste ging tussen Joris De Loore (29) en de 22-jarige Tibo Colson. Beiden plaatsten zich via kwalificaties voor de hoofdtabel.

De meer ervaren De Loore begon als favoriet en greep bij de tweede opslagbeurt van Colson meteen zijn kans om de service van zijn jonge opponent af te nemen. De Loore zat zo meteen op schema voor setwinst. Die liet hij zich niet meer ontglippen. Colson bevestigde nadien wel het positieve van in de kwalificaties. De Loore sloeg bij breakpunt tegen een dubbele fout en zo was het Colson die de betere papieren had in de tweede set.

ALERTE DE LOORE IN SET 3

Alles was dus te herdoen. De Loore was dan ook zeer alert bij het begin van set 3 en dat hielp hem weer in het zadel. Hij deed er later nog eens een break bovenop, waardoor zijn overwinning helemaal kwam vast te liggen. Met 6-4, 3-6 en 6-2 verzekerde De Loore zich van een plek in de volgende ronde.