Australian Open: Djokovic kent geen genade met nummer 6 van de wereld en treft Amerikaan in halve finales

Novak Djokovic zit weer maar eens in de halve finales van de Australian Open. De nummer 6 van de wereld kon hem amper iets in de weg leggen.

Djokovic en Rublev stonden tegenover mekaar in de laatste kwartfinale in Melbourne. Als Rublev enige hoop op een stunt had, werd die hem snel ontnomen. De Rus stond in de eerste helft constant onder druk op de eigen opslag. Veel beterschap kwam er nadien niet meteen. Meegaan tot 2-2 lukte in set 2 nog wel. Nadien nam Djokovic opnieuw afstand.

De Serviër had zijn tegenstander op dat moment slechts enkele spelletjes gegund. Er zat wel wat meer gamewinst in voor Rublev in set 3, maar na een vroege break kwam Djokovic eigenlijk geen enkel moment in de problemen. Met 6-1, 6-2 en 6-4 schaarde Nole zich bij de laatste vier op het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

PAUL BEËINDIGT SPROOKJE LANDGENOOT

De tegenstander in die halve finale is een Amerikaan. Kon ook niet anders, want die moest uit het duel Paul-Shelton komen. In de strijd tussen deze twee landgenoten maakte de oudste een einde aan het sprookje van de youngster: Paul won met 7-6 (8/6), 6-3, 5-7 en 6-4. Djokovic-Paul dus in de halve finales. De andere halve finale gaat tussen Khachanov en Tsitsipás.