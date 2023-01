Aryna Sabalenka nog altijd zonder setverlies in 2023 naar halve finales in Melbourne

De Wit-Russische plaatste zich voor de halve finales.

Aryna Sabalenka (WTA 5) was zonder setverlies naar de Australian Open getrokken en blijft die vorm ook in Melbourne doortrekken. De Wit-Russische rekende in haar halve finale af met de Kroatische Donna Vekic (ATP 64).

Sabalenka bij 1-1 in de eerste set drie breakpunten wegwerken, maar behield toch haar opslag en brak in het volgende spel met een love game door de opslag van Vekic. Ook bij 3-3 moest Sabalenka drie breakpunten wegwerken waarop ze dan door de opslag brak van haar tegenstander en pakte de eerste set: 6-4.

In de tweede set liep Sabalenka snel 4-1 uit, al had ze ook wel haar opslag moeten inleveren met een love game. De Wit-Russische won de set wel met 6-2 en staat zo zonder setverlies in de halve finales.

Daarin neemt Sabalenka het op tegen Magda Linette (WTA 45). De 30-jarige Poolse won tegen ex-nummer 1 Karolina Pliskova in 2 sets met 6-3 en 7-5.