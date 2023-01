Zizou Bergs meteen is meteen uitgeschakeld in eerste ronde Belgisch tennistoernooi

In eigen land heeft Zizou Bergs niet kunnen winnen.

Zizou Bergs (ATP 130) stond in de eerste ronde van Belgische Challenger-toernooi in Ottignies-Louvain-la-Neuve in de eerste ronde tegenover de Kroaat Borna Goja (ATP 125).

In de eerste set had Bergs geen verhaal tegen de Kroaat, hij verloor die met 6-1 na 27 minuten. In de tweede set kon Bergs veel meer weerwerk bieden, maar hij ging onderuit in een tiebreak met 7-6 en is dus uitgeschakeld.

Nog heel wat Belgen in actie

Er treden de komende dagen nog heel wat Belgen aan op het Belgische toernooi. Zo speelt David Goffin (ATP 50) woensdagavond tegen een ander Belg, Kimmer Coppejans (ATP 220).

Gauthier Onclin (ATP 338) komt uit tegen de Fransman Ugo Umbert (ATP 106) en ook de twee Belgen Joris De Loore (ATP 219) en Tibo Colson (ATP 671) spelen tegen elkaar. Raphael Collignon (ATP 262) speelt tegen de Zweed Mikael Ymer (ATP 69).