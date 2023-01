'Mister Daviscup' Steve Darcis meldt zich als kandidaat om Johan Van Herck op te volgen als Belgisch kapitein

Johan Van Herck kondigde maandag zijn afscheid aan als Belgisch kapitein.

Maandag kondigde Johan Van Herck aan dat hij op het einde van dit jaar na 12 jaar zal stoppen als kapitein van het Belgische Daviscup-team. Een dag later heeft zich al een eerste kandidaat aangediend om hem op te volgen.

Steve Darcis (38), bijgenaamd 'Mister Daviscup', was in 2015 en 2017 belangrijk voor het Belgische team in het behalen van de finale en wil Van Herck graag opvallen. "Voor mij is de Daviscup altijd heel belangrijk geweest. Iedereen weet dat", zegt Darcis.

"Ik ben dan ook wel geïnteresseerd in de functie van kapitein. Maar laat ons duidelijk zijn: pas nadat Johan aankondigde op het einde van het jaar te zullen stoppen. Ik heb altijd heel veel respect gehad voor Johan en vice versa."

"De federaties zullen nu gaan overleggen en ook de spelers zullen worden betrokken. En dan hoop ik dat de keuze op mij valt.", zegt Darcis nog. De Belgische mannen spelen op 4 en 5 februari tegen Zuid-Korea voor een plaats in de finalefase van de Davis Cup in september.