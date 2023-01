Greet Minnen stoot door in eerste ronde in Engeland, Joris De Loore plaatst zich voor voor hoofdtabel Belgisch toernooi

Minnen en De Loore wonnen hun match.

Greet Minnen (WTA 223) speelde in de eerst ronde van het ITF-toernooi in Sunderland tegen de Nederlandse Bibiane Schoofs (WTA 900). Het was voor Minnen haar eerste wedstrijd na de uitschakeling in het dubbelspel op de Australian Open.

Minnen begon slecht aan de match en moest twee keer haar opslag inleveren bij de Nederlandse, die al snel uitliep tot 1-5. Minnen vocht nog terug en pakte ook een break, maar de eerste set ging naar de Nederlandse met 4-6.

In de tweede set draaide Minnen de rollen om en pakte ze meteen een 4-0 voorsprong. Ze won die tweede set met 6-2. In de derde set ging het meer gelijk op, maar bij 5-4 brak Minnen opnieuw door de opslag van Schoofs en won ze met met 6-4.

De Loore maakt zich op voor Belgisch duel

Op het Belgische Challenger toernooi van Ottignies-Louvain-la-Neuve heeft Joris De Loore (ATP 219) zich geplaatst voor de hoofdtabel. De Loore won met 6-4 en 6-4 van de Rus Alibek Kachmazov (ATP 331). In zijn eerste ronde neemt De Loore het op tegen een andere Belg, namelijk Tibo Colson (ATP 671).