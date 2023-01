Ex-winnares Victoria Azarenka na tien jaar opnieuw in halve finale Australian Open, Khachanov en Tsitsipas in halve finale mannen

De eerste halve finalisten zijn bekend op de Australian Open.

Victoria Azarenka (WTA 24) won de Australian Open in 2012 en 2013 en staat voor het eerst sinds haar laatste eindwinst nog eens in de halve finale in Melbourne. In haar kwartfinale won ze tegen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3) in twee sets met 6-4 en 6-1.

In haar halve finale neemt Azarenka het op tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 25), die eerder nummer één Iga Swiatek had uitgeschakeld. Rybakina won van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 17) met 6-2 en 6-4. Vorig jaar won Rybakina nog Wimbledon.

Eerste halve finale mannen bekend

Ook bij de mannen is de eerste halve finale bekend. De Griek Stefanos Tsitispas (ATP 4) neemt het daarin op tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 20). Khachanov won zijn kwartfinale tegen de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 31). Khachanov won de eerste twee sets met 7-6 (7/5) en 6-3 en in de derde set gaf Korda bij een 3-0 achterstand op met een polsblessure.

Stefanos Tsitispas won dan weer van de Tsjech Jiri Lehecka (ATP 71) met 6-3, 7-6 (7/2) en 6-4. Voor Tsitsipas is het al de vierde keer dat hij de halve finale haalt in Melbourne, maar hij geraakte nog nooit verder. Voor Lehecka is zijn sprookje over. De Tsjech won voor deze Australian Open nog nooit een match op een grandslam maar haalde nu dus de vierde ronde.