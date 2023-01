David Goffin hervat de competitie in eigen land: "Het gaat weer beter"

David Goffin zal op het challengertornooi van Louvain-la-Neuve de competitie weer hervatten. In extremis had hij voor de Australian Open forfait moeten geven.

Tijdens de 2e week van de Australian Open wordt er ook getennist in België. In Louvain-la-Neuve staat er immers een challengertornooi op het programma. Het 1e reekshoofd is David Goffin. Hij kreeg na zijn forfait net voor de start van de Australian Open een wildcard in eigen land. In de 1e ronde speelt hij tegen Kimmer Coppejans

"Ik voel me weer beter", vertelde Goffin op de persbabbel voor het tornooi. "De dag voor mijn wedstrijd in Australië had ik last van een voedselvergiftiging. Daardoor kon ik 48 uur niet op mijn benen staan. De ochtend van mijn wedstrijd had ik 38 graden koorts. Daardoor moest ik een beslissing nemen en dat was niet spelen."

Na zijn voedselvergiftiging staat Goffin terug op de baan. Hij wou absoluut in Louvain-la-Neuve spelen. "Ik heb veel energie en wil hier presteren. Ik wil zo ver mogelijk geraken, maar hier zijn verschillende goede spelers. Dus het zal niet gemakkelijk zijn."