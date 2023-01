Elise Mertens staat op de Australian Open na een uur tennissen in de kwartfinales van het dubbel

Elise Mertens dubbelt nog verder. Ze heeft zich na een uur tennissen geplaatst voor de kwartfinales.

In de 3e ronde van het enkelspel werd Elise Mertens al uitgeschakeld, maar in het dubbel is ze wel nog actief. Met de Australische Storm Hunter stond ze in de 1/8-finales. Daarin speelden ze tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Roemeense Monica Niculescu.

Mertens en Hunter begonnen meteen goed aan de partij en liepen een break uit. Golubic en Niculescu rebreakten, maar Mertens en Hunter deden dat op hun beurt ook. Daarna ging het razendsnel naar 6-2.

In set 2 begonnen Golubic en Niculescu met een break. Mertens en Hunter herstelden meteen en daarna liepen ze snel uit. De partij liep snel op zijn einde en na iets meer dan een uur stond er 2 keer 6-2 op het bord.