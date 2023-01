Australian Open: Nummer 1 bij de vrouwen uitgeschakeld, twee keer Belgisch succes in het dubbelspel

Verrassing op de Australian Open bij de vrouwen.

De Poolse nummer één van de wereld, Iga Swiatek, heeft de achtste finale op de Australian Open niet overleefd. Swiatek speelde tegen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 25) en verloor in twee sets met 6-4 en 6-4. Vorig jaar haalde Swiatek nog de halve finale in Melbourne en won Rolland Garros en de US Open.

Belgisch succes in dubbelspel

In het dubbelspel loopt het voor de Belgen voorlopig beter dan in het enkelspel. Elise Mertens en de Australische Storm Hunter, de nummers vijf en twaalf op de WTA-dubbelranking en het vierde reekshoofd, hebben de achtste finale gehaald. Het duo won in de tweede ronde van Zwitserse-Roemeense duo Viktorija Golubic en Monica Niculescu met 6-4 en 6-1.

Ook Alison Van Uytvanck heeft in het dubbelspel de achtste finale bereikt. Zij speelt in Melbourne samen met de Oekraïense Anhelina Kalinina. Zij speelden tegen de Kazachse Anna Danilina en de Indiase Sania Mirza, het achtste reekshoofd, en wonnen in drie sets met 4-6, 6-4 en 2-6.