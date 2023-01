Elise Mertens op de Australian Open uitgeschakeld na verlies tegen haar ex-dubbelpartner, Kimberley Zimmermann uitgeschakeld in het dubbel

Elise Mertens is op de Australian Open uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor van haar ex-dubbelpartner. In het dubbel verloor Kimberley Zimmermann.

Op de Australian Open was enkel Elise Mertens nog actief in het enkelspel. In de 3e ronde speelde ze tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die enkele jaren geleden nog haar dubbelpartner was.

Ondertussen was Sabalenka al opgeklommen naar de 5e plaats op de WTA-ranking en dat liet ze ook meteen zien op het veld. Ze liep snel een break uit, controleerde de eigen opslag en won na nog geen half uur set 1 met 6-2.

Ook in set 2 liep Sabalenka meteen een break uit. Mertens kon meteen rebreaken en vocht voor wat ze waard was. In het 8e spelletje van de set moest ze toch nog buigen. Sabalenka maakte het dan af: 6-3.

KIMBERLEY ZIMMERMANN UITGESCHAKELD IN HET DUBBEL

Kimberley Zimmermann stond samen met de Oekraïense Nadiia Kichenok in de 2e ronde van het dubbeltornooi. Ze speelden tegen het Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara.

Al snel kwamen Zimmermann en Kichenok op achterstand. Zelf konden ze de situatie niet meer recht trekken en de set ging met 2-6 verloren. In de volgende set stonden ze snel op 2 breaks achterstand. Zimmermann en Kichenok pakten nog een break terug, maar op het einde sloeg het Japanse duo nog eens toe: 2-6.